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Biesdorf. Wer sein Haus oder seine Wohnung ohne Makler verkaufen möchte, kann viel Geld sparen – aber auch kostspielige Fehler machen. Wie findet man den richtigen Verkaufspreis? Woran erkennt man einen zuverlässigen Käufer? Und worauf kommt es beim notariellen Kaufvertrag an?





Antworten auf diese Fragen gibt es am Donnerstag, 12. November 2026, bei einem kostenlosen Informationsabend in der Alten Reithalle des Stadtteilzentrums Biesdorf.

Chancen und Herauforderungen

Unter dem Titel „Immobilie verkaufen ohne Makler“ lädt das Berliner Immobilienunternehmen Scheepers & Eberhardt Eigentümer aus Biesdorf, Kaulsdorf, Mahlsdorf, Karlshorst und Umgebung ein, sich über die Chancen und Herausforderungen eines privaten Immobilienverkaufs zu informieren.

Geschäftsführer Tom Scheepers erklärt anhand praktischer Beispiele, wie Eigentümer einen realistischen Verkaufspreis ermitteln, ihre Immobilie erfolgreich vermarkten und unnötige Besichtigungen vermeiden können. Auch typische Fehler bei der Vorbereitung des Verkaufs und mögliche Haftungsrisiken werden thematisiert.

Typische Fehler vermeiden

Ein besonderer Programmpunkt ist der Fachvortrag von Notar Ralf Trautmann. Er erläutert, worauf es beim Immobilienkaufvertrag und der notariellen Beurkundung ankommt. Außerdem erfahren die Teilnehmer, wie die Kaufpreiszahlung sicher abgewickelt wird.

„Viele Eigentümer möchten ihre Immobilie selbst verkaufen, wissen aber nicht genau, was dabei auf sie zukommt. Wir möchten ihnen das notwendige Wissen mitgeben, damit sie gut vorbereitet sind und typische Fehler vermeiden können“, erklärt Tom Scheepers.

Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich an Eigentümer, die einen Verkauf ohne Makler in Erwägung ziehen. Im Anschluss an die Vorträge besteht Gelegenheit, individuelle Fragen zu stellen und mit den Referenten ins Gespräch zu kommen.

Veranstaltung auf einen Blick