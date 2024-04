Berlin (dpa/bb) – Hunderte Menschen haben sich zum Beginn der linken Demonstration von Frauen mit dem Titel «Take back the night – Queer-feministische Demonstration» in Berlin-Friedrichshain versammelt. Unter den gut 600 Menschen herrsche eine ruhige Stimmung, sagte eine Pressesprecherin der Polizei am Dienstagabend. Die Demo sollte von Friedrichshain nach Kreuzberg laufen.

Erwartet werden bis zu 3000 Teilnehmerinnen. In den vergangenen Jahren gab es bei der Demo Angriffe auf die Polizei mit Flaschenwürfen und verletzte Polizisten. Mit ähnlich aggressivem Verhalten rechnet die Polizei auch in diesem Jahr.

Auch Polizeipräsidentin Barbara Slowik war vor Ort. Die Polizei sei gut vorbereitet, sagte sie. Die Versammlungen rund um den 1. Mai werden von der Polizei mit einem starken Aufgebot begleitet.

Insgesamt seien zur Walpurgisnacht etwa 3000 Polizistinnen und Polizisten in der Stadt unterwegs, teilte die Polizei auf der Onlineplattform X mit. Unterstützung gebe es aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern sowie Sachsen und Bayern.