Krausnick (dpa/bb) – Das Urlaubs- und Freizeitresort Tropical Islands im Süden Brandenburgs hat seine Kapazitäten weiter ausgebaut. Am Donnerstag eröffnete das Unternehmen in Krausnick (Dahme-Spreewald) offiziell ein Hotel mit dem Namen Ohana – das Wort bedeutet in der hawaiianischen Sprache Familie. Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) war dabei und ließ sich einen bunten Blumenkranz umhängen. Das Tropical Islands Resort hat damit 20 Jahre nach seiner Eröffnung die Übernachtungskapazitäten erhöht. Die Investitionssumme beträgt rund 30 Millionen Euro.

Vor allem eine ehemalige Luftschiffhalle beherbergt eine große Freizeitanlage mit Wasserlandschaft. Seit der Eröffnung 2004 wurde das Resort stetig ausgebaut. Rund 1,2 Millionen Gäste kommen nach Angaben des Unternehmens jährlich.