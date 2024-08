Berlin (dpa/bb) – Mehr als 90 Feuerwehrleute bekämpfen in Berlin-Tiergarten ein Feuer in einem Hochhaus. Der Brand ist im Dach des Gebäudes ausgebrochen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die Ursache dafür ist noch unklar. Das Haus in der Budapester Straße Nahe des Lützowufers befindet sich den Angaben zufolge noch im Bau und ist unbewohnt. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr gibt es auch keine anderen Verletzten.