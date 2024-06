Berlin (dpa) – Cristian Fiél will mit Hertha BSC in der kommenden Saison in der 2. Fußball-Liga in oberen Tabellenregionen mitspielen. «Wir haben die Qualität, um eine der Mannschaften zu sein, die oben mitspielen kann», sagte der 44-Jährige bei seiner Vorstellung am Dienstag, ohne dabei konkrete Ziele zu nennen: «Wir wollen so erfolgreich wie möglich sein.»

Nach zwei Tagen mit den obligatorischen Leistungstests wird sich die Mannschaft am Mittwoch erstmals auf dem Schenckendorffplatz versammeln (11.00 Uhr), damit der frühere Trainer vom Ligarivalen 1. FC Nürnberg den Profis seine «Ideen vom Fußball» näherbringen kann.

Dabei erwartet der zweimalige Familienvater eine schnelle Auffassungsgabe von den 25 Spielern, die zum Trainingsauftakt dabei sein werden. «In den Freundschaftsspielen kannst du dann sehen, was du erarbeitet hast.» Fiél setzt dabei auf einen offensiven und aggressiven Stil und fordert auch Aktivitäten nach Ballverlusten: «Der Fleiß der Spieler ist gefragt, um mit dem Gegner mitzugehen. Es ist die Verantwortung der Spieler, sofort Zugriff bei Verlust zu haben. Das muss in die Köpfe der Spieler.»