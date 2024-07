Berlin (dpa) – Hertha BSC erfährt auch in der zweiten Saison in der 2. Fußball-Bundesliga einen großen Zuspruch durch seine Fans. Wie die Berliner heute mitteilten, wurden für die kommende Saison 23.000 Dauerkarten für die Heimspiele im Olympiastadion verkauft. Damit wurde die Vorjahresmarke von 19.000 Saisontickets nochmals übertroffen. In den letzten Bundesliga-Jahren konnte Hertha BSC nicht so viele Dauerkarten absetzen.

Club-Chef sieht Signal

«Der Rückhalt der Herthanerinnen und Herthaner ist riesengroß und zeigt die Kraft, die unser Verein durch seine Geschlossenheit wieder entwickelt hat. Diese Leidenschaft für unsere Alte Dame stellt für uns alle in unserer täglichen gemeinsamen Arbeit Ansporn und Verpflichtung zugleich dar», wurde der kommissarische Präsident Fabian Drescher in einer Club-Mitteilung zitiert.

Die Mannschaft des neuen Trainers Cristian Fiél startet am Samstag (13.00 Uhr/Sky) mit einem Heimspiel gegen den SC Paderborn in die Saison. In der vergangenen Spielzeit hatte der Zuschauerschnitt knapp unter 51.000 Besuchern pro Spiel gelegen.