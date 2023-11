Rostock (dpa) – Hertha BSC hat den Schwung aus dem DFB-Pokal-Erfolg gegen Mainz 05 nicht in den Liga-Alltag mitnehmen können. Die Berliner mussten sich am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem 0:0 beim FC Hansa Rostock begnügen. Sie verpassten den dritten Pflichtspielsieg nacheinander und hängen im Tabellenmittelfeld fest. Vier Tage nach dem Achtelfinal-Einzug im DFB-Pokal gegen Bundesligist Mainz (3:0) hatte Hertha BSC vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit gute Chancen gegen die Rostocker liegen lassen. Hansa steckt trotz des ersten Remis nach drei Niederlagen als Tabellen-14. weiter im Abstiegskampf.

Vor der Pause neutralisierten sich beide Mannschaften. Die Defensivreihen beider Teams dominierten und ließen kaum etwas zu. Nach dem Wechsel wurde das Spiel munterer. Der Berliner Pascal Klemens (53. Minute) traf mit einem Schuss aus 18 Metern nur den Pfosten, Fabian Reese (63.) hatte Pech mit einem Kopfball an die Latte. Die beste Möglichkeit für den Bundesliga-Absteiger aus der Hauptstadt hatte Jonjoe Kenny, der aus kurzer Entfernung an Hansa-Torhüter Markus Kolke scheiterte. In der Schlussphase kamen die Gastgeber noch einmal auf und erspielten sich einige gute Gelegenheiten. Letztlich blieb es beim leistungsgerechten Unentschieden.