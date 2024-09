Berlin (dpa) – Bei den aktuell wieder eingeführten Kontrollen an der polnischen Grenze hat die Polizei 2500 Packungen mit Feuerwerk in einem Kleintransporter entdeckt. Insgesamt gehe man bei dem Fund von Montagabend in Küstrin-Kietz in Brandenburg von Pyrotechnik mit rund 90 Kilogramm Sprengmasse aus, teilte die Bundespolizei mit.

Der polnische Kleintransporter war angehalten worden, die beiden Männer darin im Alter von 30 und 32 wollten in Richtung Magdeburg reisen. Bei der Kontrolle des Wagens fand die Bundespolizei die in Kartons verpackten Feuerwerkskörper aus China und beschlagnahmte sie. Ermittelt wird nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Die beschlagnahmte Pyrotechnik wird durch die Bundespolizei vernichtet.