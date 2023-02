Die SPD hat die Wahl zum Abgeordnetenhaus klar verloren. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) glaubt dennoch an eine Regierung unter Führung ihrer Partei.

Sie wolle das Endergebnis der Abgeordnetenhauswahl abwarten, daher sei es zu früh, schon Schlüsse zu ziehen. Die SPD sei angetreten, um weiter zu regieren. „Uns ist wichtig, dass wir eine stabile politische Mehrheit für ein Regierungsbündnis schaffen können unter SPD-Führung“, sagte Giffey am Sonntag in der ARD. Diese Möglichkeit sei noch nicht vorbei, man müsse die Entwicklung des Abends abwarten

„Egal, wer letztlich eine Regierung anführe, müsse sich nach dem Wahlergebnis fragen, «was müssen wir anders machen“. Das Ergebnis zeige, dass die Menschen in der Hauptstadt mit einigen Dingen nicht zufrieden seien.

Auf die Frage, ob sie in der Berliner Politik aktiv bleibe, auch wenn sie nicht wieder Regierende Bürgermeisterin werde, sagte Giffey: „Also wissen Sie, bevor wir jetzt schon die Frage stellen, was mit mir ist, würde ich gerne erstmal wissen, was mit der SPD ist.“

Nach aktuellen Hochrechnungen verliert die SPD bei der Wiederholungswahl 2,7 Prozent und kommt auf 18,7 Prozent. Damit liegen die Sozialdemokraten gleichauf mit den Grünen. Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus. ist es das schlechteste Ergebnis aller Zeiten .

Text: dpa/nm