Berlin (dpa/bb) – Ein Fußgänger ist am Morgen bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Mitte ums Leben gekommen. Das bestätigte die Berliner Polizei. Der Unfall ereignete sich demnach in der Nähe des U-Bahnhofes Schillingstraße. Polizisten seien vor Ort und kümmerten sich um die Unfallaufnahme, die noch Stunden andauern könne. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor. Laut eines «B.Z.»-Berichts wurde der Fußgänger von einem Auto überrollt.