Neuruppin (dpa/bb) – Mehrere Fans von Hertha BSC sollen an einer Tankstelle in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) Waren gestohlen haben. Insgesamt seien am Sonntagabend 40 Diebstähle registriert worden, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Nord mit.

Demnach hätten die Fans auf der Rückfahrt von einem Fußballspiel an dem Autohof einen kurzen Halt gemacht. Sie sollen mit vier Bussen unterwegs gewesen sein. Rund 100 Fans seien in die Tankstelle gegangen. Während einige Artikel kauften, sollen andere Waren mitgenommen haben, ohne zu bezahlen. Als die Polizei eintraf, seien die Fans bereits auf der Weiterfahrt gewesen. Videomaterial aus der Tankstelle solle ausgewertet werden.

Die Fans sollen auf dem Rückweg von dem DFB-Pokalspiel in Rostock gewesen sein, das die Mannschaft von Hertha BSC gegen Hansa Rostock mit 5:1 für sich entschied. Zunächst hatte der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) berichtet.