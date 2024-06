Groß Kreutz (dpa/bb) – In einem Großhandel für Obst und Gemüse in Groß Kreutz (Landkreis Potsdam-Mittelmark) hat die Polizei Hunderte Kilogramm Drogen in Bananenkisten gefunden. Es handle sich nach einer ersten Schätzung um 450 Kilo, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochnachmittag. Aktuell würden noch die Räume der Firma durchsucht. Angaben zur Art der Drogen machte der Sprecher zunächst nicht.

Nach einem Hinweis eines Mitarbeiters des Großhandels sei die Polizei am Mittwochmorgen auf die verdächtigen Pakete in Bananenkisten gestoßen. Die Beamten sicherten daraufhin das Gelände weitläufig.

Ein solcher Fund ist nicht der erste dieser Art auf dem Gelände. Im September vergangenen Jahres hatte die Polizei in dem Großhandel rund 500 Kilogramm Kokain gefunden. Der Händler selbst informierte die Polizei, «nachdem bei der Anlieferung von Bananenkisten verdächtig aussehende Päckchen in der Ladung festgestellt wurden», wie eine Sprecherin der Polizei erklärte. Die Bananen dienten als Tarnung der Kokain-Lieferung. Vor wenigen Wochen hatte die Polizei zudem den Großhandel wegen eines möglichen Drogenfundes durchsucht. Dabei sei aber nichts Auffälliges gefunden worden, so eine Polizeisprecherin damals.