Berlin (dpa) – Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin strebt gegen die TSG Hoffenheim den zweiten Heimsieg in dieser Spielzeit an. Die Partie wird am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Stadion An der Alten Försterei angepfiffen. Torwart Frederik Rönnow steht vor seinem 100. Pflichtspiel für Union.

Ungeschlagen

Union ist mit fünf Punkten als Tabellenneunter nach drei Spieltagen noch ohne Niederlage. Die Eisernen mussten erst ein Gegentor hinnehmen – Topwert der Liga. Hoffenheim, das zuletzt Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen mit 1:4 unterlag, steht mit drei Zählern auf Position 14.

Ausgeglichen

Die Bilanz zwischen Union und Hoffenheim ist ausgeglichen. Es gab jeweils vier Siege und zwei Unentschieden. Alle Partien fanden in der Bundesliga statt.

Gefahr

Daheim verlor Union gegen die Kraichgauer schon zwei Mal – in Unions erstem Bundesligajahr 2019/20 (0:2) und in der Saison 2023/24, ebenfalls 0:2. Der jüngste Hoffenheimer Sieg in der Hauptstadt ereignete sich am 23. September 2023, vor fast genau einem Jahr.

Rückkehr

Mit Verteidiger Christopher Lenz, Mittelfeldmann Grischa Prömel und Offensivmann Marius Bülter gibt es drei Ex-Unioner im Hoffenheimer Kader. Prömel (Kreuzbandriss) fällt allerdings verletzt aus. Ob der erst kürzlich verpflichtete Lenz (zuletzt RB Leipzig) erstmals im Aufgebot steht, ist offen.

Wiedersehen

Bei Union stehen mit Abwehrmann Kevin Vogt sowie den Offensivakteuren Robert Skov und Kevin Volland drei Ex-Hoffenheimer unter Vertrag. Angreifer Volland befindet sich nach mehreren Eingriffen im Knie aber noch im Aufbautraining.