Berlin (dpa/bb) – Filmabende unter freiem Himmel am Checkpoint Charlie in Berlin-Mitte widmen sich dem einst geteilten Deutschland. Anlässlich der damaligen Staatsgründung der BRD und DDR vor 75 Jahren will die Bundeszentrale für politische Bildung Filme wie das Kinomärchen «Himmel über Berlin» (1987) von Wim Wenders über zwei Schutzengel zeigen. Auf dem Programm steht auch das Porträt «Bettina» (2022) von Lutz Pehnert über das Leben der Musikerin Bettina Wegner zwischen Ost und West.

Der Eintritt für die insgesamt sechs Vorführungen in der Strandbar «Charlie’s Beach» zwischen dem 25. Juli (Donnerstag) und dem 29. August sei frei.