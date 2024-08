Berlin (dpa/bb) – Eine Frau ist nach einem Messerangriff in Berlin-Zehlendorf an ihren Verletzungen gestorben. Nachdem der 36-Jährigen am Mittwochabend in der Hampsteadstraße Stich- und Schnittwunden zugefügt worden waren, konnten Rettungskräfte sie zunächst vor Ort reanimieren, wie die Polizei mitteilte. Im Krankenhaus wurde sie notoperiert – starb dort allerdings. Der 50-jährige Tatverdächtige wurde demnach festgenommen. Die genauen Tatumstände waren zunächst nicht bekannt, die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen aber von einem Fall häuslicher Gewalt aus. Eine Mordkommission ermittelt.