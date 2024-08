Berlin (dpa) – Das Feuerwerk-Spektakel Pyronale ist mit bunten Farben am Himmel in Berlin gestartet. Für die 16. Ausgabe des Events am Olympiastadion wurden sechs Teams aus «internationalen Spitzenpyrotechnikern» angekündigt, die Pyrokunst präsentieren und um das beste Feuerwerk kämpfen. Die Mannschaften kommen den Angaben nach aus Finnland, Kanada, den Niederlanden, Rumänien, Polen und Großbritannien.

Sie messen sich mit verschiedenen Feuerwerken. Bewertet werden ihre Leistungen vom Publikum und einer Jury, in der auch Promi-Köchin Sarah Wiener sitzt. Am Samstag soll es bei der Pyronale weitergehen. Im vergangenen Jahr war sie wegen Bauarbeiten am Austragungsort ausgefallen.