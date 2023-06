Beelitz (dpa/bb) – Das ursprünglich für den Samstag geplante Feuerwerk zum Beelitzer Spargelfest wird aus Sicherheitsgründen verschoben. «Angesichts der anhaltenden Trockenheit und der bereits in der Region aufgekommenen Waldbrände haben wir uns schweren Herzens für diesen Schritt entschieden», sagte Bürgermeister Bernhard Knuth (parteilos) am Freitag. Das Feuerwerk soll in der Vorweihnachtszeit nachgeholt werden.