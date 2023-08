Beröin (dpa/bb) – Eine Lagerhalle mit Maschinenteilen und Papier ist in Berlin-Marzahn in Brand geraten. Es kämpfen 143 Einsatzkräfte gegen die Flammen in der Wolfener Straße, wie die Berliner Feuerwehr am Donnerstagmorgen auf der Plattform X, früher Twitter, mitteilte. Warum das Feuer in der Lagerhalle ausbrach, könne noch nicht gesagt werden. Das Feuer sorgte am Donnerstagmorgen für eine hohe Rauchwolke über dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf.