Berlin (dpa) – Die Frauen von Alba Berlin starten mit Top-Duellen in ihre erste EuroCup-Saison. Wie die Auslosung der Vierergruppen in München ergab, treffen die Basketballerinnen in der Gruppe H mit Kibirkštis Vilnius auf die Meisterinnen aus Litauen, mit Elitzur Ramla auf die Meisterinnen aus Israel und mit VBW Arka Gdynia auf die Bronzegewinnerinnen aus Polen. Das geht aus einer Pressemitteilung der FIBA hervor.

Die Spiele gegen die drei international erfahrenen Teams finden ab Oktober statt. Insgesamt nehmen 48 Clubs an der 23. Spielzeit des EuroCup Women teil. Gespielt wird in zwölf Vierergruppen, alle Paarungen haben ein Hin- und Rückspiel. Jeweils die beiden Bestplatzierten sowie die acht besten Drittplatzierten qualifizieren sich für die folgenden Play-offs.