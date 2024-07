Berlin (dpa) – Mit viel Bier und lauten Gesängen haben sich Hunderte englische Fans am Nachmittag auf dem Breitscheidplatz in Berlin auf das EM-Finale gegen Spanien eingestimmt. Nach Angaben der Polizei gab es keine besonderen Vorkommnisse (Stand 16.30 Uhr). Die Stimmung sei gut. Weitere Fans waren am späten Nachmittag auf dem Weg zum Platz.

Die Fans haben den Platz mit zahlreichen weiß-roten Fahnen geschmückt, immer wieder flogen Fußbälle durch die Menge. Viele Anhänger stimmten die Nationalhymne «God save the King» an, auch das Lied «Sweet Caroline» wurde laut mitgesungen.

Der in den vergangenen Wochen bekanntgewordene Saxofon-Spieler Andre Schnura sorgte in einem Geschäft ganz in der Nähe des Breitscheidplatzes für Stimmung. Wegen eines Regenschauers hatte er seine Einlage nach innen verlegt.