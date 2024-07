Berlin (dpa/bb) – Fußballanhänger, die das Viertelfinale Deutschland gegen Spanien (Anpfiff 18.00 Uhr) am Abend auf den großen Fanzonen am Brandenburger Tor sehen wollen, sollten rechtzeitig dort sein. Veranstalter und die Polizei erwarten großen Andrang, bei den vergangenen Deutschland-Spielen wurden manche Bereiche bereits vor Spielbeginn geschlossen.

Dazu kommt um 16.00 Uhr ein Konzert des Sängers Peter Schilling, dessen Hit «Major Tom» mit der Zeile «Völlig losgelöst» zu einer Art inoffizieller Europameisterschafts-Hymne wurde. Auf vielen Fanmeilen singen die Besucher es immer wieder.

Auf der Fanmeile rechnet man mit zehntausenden Besuchern, so dass der gesamte Bereich für alle vier Spiele am Freitag und Samstag erweitert wird. Am Samstagabend ist auch das Berliner Olympiastadion ab 21.00 Uhr wieder Austragungsort, wenn die Türkei gegen die Niederlande spielt. Türkische und niederländische Fans werden vor und nach dem Spiel vor allem nahe dem Ku’damm und am Messegelände feiern.