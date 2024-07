Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin holen den nächsten Neuzugang für die kommende Saison. Mitch Reinke wird die Abwehr des deutschen Eishockey-Meisters verstärken, wie der Verein mitteilte. Der 28-Jährige kommt von den Coachella Valley Firebirds aus der American Hockey League (AHL). Für Reinke sind die Eisbären die erste Station in Europa.

Der 1,80 Meter lange Verteidiger gab 2018 sein Debüt bei den St. Louis Blues, mit denen er 2019 als Ergänzungsspieler in den Playoffs den Stanley Cup gewann. Hauptsächlich war Reinke in der AHL unterwegs und bestritt für insgesamt vier Vereine 286 Partien in der unterklassigen Liga, in denen er 141 Scorerpunkte sammelte.

«Er wird als Rechtsschütze eine wichtige Rolle innerhalb unserer Verteidigung einnehmen. Mitch kann den Puck gut verteilen, offensive Akzente setzen und das Spiel gut lesen», sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer über den Profi, der mit der Nummer fünf auflaufen wird. Mit Reinke haben die Eisbären neun von insgesamt elf Ausländerlizenzen vergeben. Neun davon dürfen auf dem jeweiligen Spielberichtsbogen aufgeführt und eingesetzt werden.