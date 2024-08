Budweis (dpa) – Eishockey-Meister Eisbären Berlin hat in der Vorbereitung auf die neue Saison die erste Niederlage hinnehmen müssen. Einen Tag nach dem 4:2-Erfolg gegen den finnischen Spitzenclub Oulun Kärpät unterlag die Mannschaft von Trainer Serge Aubin bei dem Turnier im tschechischen Budweis Gastgeber HC Motor České Budějovice mit 0:5 (0:2, 0:1, 0:2). Vor einer Woche hatten die Eisbären ihr erstes Testspiel beim Kooperationspartner Lausitzer Füchse aus der DEL2 mit 5:0 gewonnen.

Fünf Tage vor dem Pflichtspielauftakt am 5. September in der Champions Hockey League (CHL) beim schwedischen Club Växjö Lakers waren die Berliner von Beginn an chancenlos. Die neue DEL-Saison beginnt für den Titelverteidiger am 20. September mit einem Auswärtsspiel gegen die Kölner Haie.