Berlin (dpa/bb) – Bei der Durchsuchung von drei Wohnungen von Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation in Berlin hat die Polizei zahlreiche Beweismittel gefunden. Insgesamt beschlagnahmten die Beamten nach Farbangriffen auf Berliner Weihnachtsbäume unter anderem 528 Tuben Klebstoff, Quarzsand, Kühlspray, Farbe, Silikat und Aceton, wie die Polizei Berlin am Donnerstag mitteilte. Der Staatsschutz ermittelt nun weiter zu den Hintergründen.

Bei den am Mittwoch durchsuchten Wohnungen handelte es sich demnach um die Anschriften von zwei Frauen im Alter von 43 und 21 Jahren und von einem 19-Jährigen in Wedding, Wilmersdorf und Kreuzberg. Sie sollen zuvor Weihnachtsbäume auf dem Leipziger Platz am Einkaufszentrum Mall of Berlin und vor dem nahe gelegenen Bundesrat mit Farbe besprüht haben. Die Wohnung von einer weiteren 23 Jahre alten Tatverdächtigen wurde laut Polizei nicht durchsucht, weil sie nicht in Berlin, sondern in Niedersachsen wohnt.