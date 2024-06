Berlin (dpa/bb) – Drei Menschen sind bei einem Brand in einem sechsstöckigen Mehrfamilienhaus in Berlin-Schöneberg leicht verletzt worden. Das Feuer sei am Freitagabend in einer Wohnung im Dachgeschoss ausgebrochen, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hätten sich die meisten Bewohner des Gebäudes bereits ins Freie gerettet. Drei Menschen erlitten dem Sprecher zufolge leichte Rauchvergiftungen und wurden ambulant behandelt. Das Feuer habe nur auf den Hausflur in derselben Etage übergegriffen. Das Dachgeschoss ist laut dem Sprecher zunächst unbewohnbar, aber nicht einsturzgefährdet. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.