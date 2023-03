Am 7. März startet die größte Reisemesse der Welt, die ITB. Luxus-Reisen sind dieses Mal in einem neuen Segment auf der Messe vertreten. Ist das überhaupt zeitgemäß? Wir haben Berliner gefragt, ob sie sich dieses Jahr überhaupt Urlaub gönnen.

Die Osterferien stehen bevor und der lang ersehnte Sommer ist auch nur noch einen kurzen Frühlingsabstecher weit entfernt. Eigentlich wird es also langsam Zeit, um die Badehosen rauszukramen, die besten Angebote der Reiseportale zu durchkämmen oder dem örtlichen

Reisebüro mal einen Besuch abzustatten. Doch dieses Jahr könnte der alljährliche Urlaub für viele Menschen deutlich anders oder kürzer aussehen oder gar ganz ausfallen.

Inflation und Teuer-Schock: Jahresurlaub für manche Berliner nicht möglich

Der Grund: Die Inflation und der damit verbundene Teuer-Schock in Deutschland, der es vielen Menschen nahezu unmöglich macht, die Luxus-Extras der Vergangenheit wie Urlaub und das ein oder andere Shopping-Abenteuer noch aufrechtzuerhalten. Trotzdem startet am 7. März die weltgrößte Reisemesse ITB in Berlin unter dem diesjährigen Motto „Open for Change”. Sie versorgt bis zum 9. März ihre Besucher mit einer Menge Informationen und Attraktionen für Reiseinteressierte.

Dieses Jahr ist auch ein neues Segment auf der Messe vertreten: Luxus-Reisen! Doch ist das überhaupt zeitgemäß, wenn man sich die aktuelle Lage und die finanzielle Situation vieler Menschen vor Augen führt? Das Berliner Abendblatt hat einige Hauptstädter gefragt, ob sie sich den Jahresurlaub dieses Jahr noch gönnen und wie sehr die Reiselust unter dem Inflations-Frust eigentlich leidet.

Isabell setzt auf Super-Last-Minute

Isabell (30) aus Kreuzberg will zwar auf Urlaub nicht ganz verzichten, doch gestaltet die schönste Zeit des Jahres dieses Mal etwas anders: „Normalerweise habe ich mich um diese Zeit oft schon nach Angeboten für den Sommer umgeschaut. Dieses Jahr warte ich aber auf

Super-Last-Minute-Angebote.“ Sollte sie da kein günstiges Angebot finden, wolle sie „Abstriche machen“. Wie das aussieht? „Vielleicht fahre ich dann nur eine Woche anstatt zwei Wochen weg oder bleibe an der deutschen See. Zwei Freundinnen haben mir jedoch gesagt, dass sie kurzfristig immer die günstigsten Angebote gefunden haben“, erklärt sie.

Für Horst muss der Urlaub ausfallen

Rentner Horst (84) aus Berlin Mitte verzichtet dieses Jahr ganz auf eine Urlaubsreise. Während er und seine Partnerin die letzten Jahre immer in den Schwarzwald gefahren sind, wollen sie in diesem Jahr auf den Deutschland-Urlaub verzichten. Für den lokalen Tourismus findet er es zwar schade, aber er betont auch: „Viele Leute müssen dieses Jahr etwas sparen und wir haben letztes Jahr schon gesagt, dass es erst mal unsere Abschiedsreise ist.“

Und auch wenn der Rentner den diesjährigen Schwarzwald-Aufenthalt ausfallen lassen will, könnte der Urlaub in der Heimat für viele Menschen dieses Jahr noch attraktiver und eine echte Alternative werden. Ein teurer Flug oder die hohen Sprit-Preise können so umgangen oder zumindest etwas eingespart werden.

Laut Umfrageergebnissen der Deutschen Tourismusanalyse der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen planen mindestens 28 Prozent der Deutschen 2023 eine Urlaubsreise in der Heimat. Rund 65 Prozent der deutschen Bevölkerung plant in diesem Urlaub generell eine Reise mit mindestens fünf Tagen Aufenthalt, was bedeuten würde, dass fast die Hälfte der urlaubswilligen Deutschen die schönsten Tage des Jahres in der Heimat verbringen will.

Deutschland-Urlaub statt Fernreise

Manuela (49) aus Schöneberg bestätigt mit ihren Plänen für den Sommer, dass viele Deutsche lieber Fernreise gegen den Urlaub im eigenen Land tauschen. „Wir fahren seit drei Jahren an die Ostsee. Dieses Jahr ist Usedom geplant, denn bisher waren wir da noch nicht. Da kann man auch gleich einen Kurztrip nach Polen einplanen, wenn man will“, erzählt sie. Früher seien sie häufiger weggeflogen, aber inzwischen greift sie mit ihrer Familie auch gerne auf den Urlaub im eigenen Land zurück.

Der Trend zeigt deutlich: Zuhause lässt es sich mindestens genauso entspannt und abwechslungsreich Urlauben wie im Ausland. Die deutschen Küsten, Wälder und Berge können sich in diesem Jahr also wieder über eine Menge Touristen freuen, die die Vorzüge ihrer Heimat erkunden wollen.

Text: js