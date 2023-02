Nur noch drei Tage, dann beginnt die Berlinale 2023. Seit heute Morgen gibt es Tickets. Wie und wo Sie an Karten kommen, wir verraten es Ihnen!

Filmfans können seit heute Morgen endlich Tickets für die Berlinale kaufen. Der Vorverkauf hat um 10 Uhr begonnen. Die Festivalleitung setzt dabei auf Onlinetickets. Im Unterschied zu früher soll es keine Verkaufsschalter mehr am Potsdamer Platz geben.

Nach zwei Jahren mit Corona-Einschränkungen will die Berlinale wieder mehr Publikum in die Kinosäle locken. Diesmal gelten keine Pandemieregeln mehr, die Kinos können wieder voll besetzt werden.

Tickets drei Tage vorher buchbar

Wer dabei sein und eines der begehrten Tickets für die Vorstellungen der Filme des Hauptbewettbewerbs haben möchte, kann seit heute sein Glück versuchen. Doch man sollte schnell sein, die Karten dafür sind stets nach kurzer Zeit vergriffen.

Die Tickets sind ausschließlich online und immer drei Tage im Voraus jeweils ab 10 Uhr zu erwerben und können – je nach Verfügbarkeit – bis zum Beginn der Vorstellung gebucht werden. Eine komplette Übersicht über alle Vorführungen und das Berlinale-Programm finden Sie online hier.

Festivalstart am Donnerstag

Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. Die Filmfestspiele werden am Donnerstag, den 16. Februar, in Berlin eröffnet. Erfahren Sie hier mehr über das Filmfestival in unserem ausführlichen Bericht rund um die Filme des Wettbewerbs, die Jury und alles weitere.

Text: dpa/red/su