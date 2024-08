Berlin (dpa) – Fußball-Bundesligist Union Berlin geht erneut mit Christopher Trimmel als Kapitän in die Saison. Der 37 Jahre alte Österreicher wurde wenige Tage vor dem ersten Pflichtspiel erneut berufen. Er führt die Hauptstädter damit im siebten Jahr in Serie auf dem Rasen an, angefangen beim Pflichtspielauftakt beim Greifswalder FC im DFB-Pokal am Samstag (15.30 Uhr/ Sky).

Rani Khedira fungiert weiterhin als sein erster Stellvertreter. Den Mannschaftsrat komplettieren Frederik Rönnow, Danilho Doekhi, Jerome Roussillon und Paul Jaeckel. Das sechsköpfige Gremium vertritt die gesamte Mannschaft in internen Angelegenheiten, organisiert Veranstaltungen innerhalb des Teams und dient als Ansprechpartner für Trainer, Geschäftsführung und Präsidium.