Martin Rutsch neuer Fraktionschef – die vierköpfige Gruppe will mit allen Parteien sprechen, aber mit niemandem Blankoschecks ausstellen

Zum Auftakt der neuen Bezirksverordnetenversammlungs-Legislatur hat sich am 1. Oktober die BVV-Fraktion des BSW Marzahn-Hellersdorf konstituiert. Der vierköpfigen Fraktion gehören Martin Rutsch, Rosemarie Voß, Ina Seidel-Grothe und Robert Schneider an.





Einstimmig wählte die Fraktion Martin Rutsch zum Vorsitzenden, ebenfalls einstimmig Ina Seidel-Grothe zu seiner Stellvertreterin.

Gesprächsbereitschaft statt fester Bündnisse

Bei ihrer Konstituierung betonte die Fraktion, dass sie grundsätzlich mit allen Parteien über die künftige Gestaltung der Bezirkspolitik sprechen werde. Brandmauern und Blankoschecks gebe es dabei nicht. Vielmehr wolle sich die neue Fraktion sach- und lösungsorientiert für Marzahn-Hellersdorf einsetzen.