Potsdam (dpa/bb) – In Brandenburg laufen die Vorbereitungen auf die Fußball-EM. In den Städten Frankfurt (Oder) und Oranienburg können Fans sich die Spiele beim Public Viewing gemeinsam auf der großen Leinwand ansehen.

Frankfurt (Oder) plant im Juli mehrere Public Viewings am Brunnenplatz in der Innenstadt. Zu beiden Halbfinalspielen (9. Juli und 10. Juli) und dem Endspiel (14. Juli) erwartete Robert Reuter vom Stadtmarketing zwischen 5000 und 8000 Zuschauern. Die Stadt nahe der Grenze zu Polen habe auch ein umfangreiches Sicherheitskonzept entwickelt, das daran angepasst werden solle, welche Länder gegeneinander spielten, sagte Reuter: «Wir wollen ein friedliches Fußballfest.» Besonders die deutsch-polnische Freundschaft solle im Vordergrund stehen.

Auch in der Oranienburger Orangerie können Fußballfans zwei der Spiele im Public Viewing mitverfolgen: Am 19. Juni (Deutschlang-Ungarn) und am 23. Juni (Deutschland-Schweiz) ist für circa 200 Sportliebhaber Platz.

In Potsdam und der Stadt Brandenburg organisieren nur private Anbieter das Rudelgucken, wie die jeweiligen Sprecher der Städte auf Anfrage mitteilten. Gemeinsame Runden in Biergärten oder Eckkneipen müssten vorher zwar angemeldet werden, seien aber möglich.