Berlin (dpa) – Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys hat als achten und letzten Neuzugang für die kommende Saison den belgischen Nationalspieler Simon Plaskie verpflichtet. Der 22-Jährige soll die Mannschaft im Außenangriff verstärken. Er unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

Plaskie, 1,93 Meter groß, spielte zuletzt in seiner Heimat beim Serienmeister Knack Roeselare. «Er ist ein vielversprechender Spieler, der frischen Wind in unser Team bringen wird», sagt Volleys-Trainer Joel Banks über den Neuzugang. Aus den Vorgesprächen mit Plaskie gewann Banks den Eindruck: »Er wird bei uns seinen nächsten Karriereschritt mit großem Elan angehen.»

Nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft am Ende der vergangenen Saison hatten mit Timothee Carle, Cody Kessel und Robert Täht drei der vier Außenangreifer die BR Volleys verlassen. Nur Ruben Schott war aus dem Meisterteam für diese Position übrig geblieben. Vor Plaskie hatten die Berliner mit dem deutschen Nationalspieler Moritz Reichert (zuletzt Montpellier Volley) sowie dem Polen Jan Fornal vom VfB Friedrichshafen bereits zwei neue Außenangreifer unter Vertrag genommen.

Die Saison in der Volleyball-Bundesliga beginnt für den Titelverteidiger am 21. September mit einem Heimspiel gegen die Grizzlys Giesen. Mit den Trainingsvorbereitungen startet Trainer Joel Banks bereits am 1. August.