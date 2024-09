Hildesheim (dpa) – Die Berlin Volleys haben die erste Hürde beim Liga-Cup der Volleyball-Bundesligisten in Hildesheim mühelos bewältigt. Gegen die Baden Volleys Karlsruhe setzte sich der Titelverteidiger am Freitag ganz souverän mit 3:0 (25:8, 25:11,25:18) durch. Daniel Malescha beendete nach nur 59 Minuten mit dem zweiten Matchball das ungleiche Match vor 425 Zuschauern. Gegner der Berliner im Halbfinale ist am Samstag (17.00 Uhr) die SVG Lüneburg, die ihrerseits 3:0 gegen Herrsching gewann.

Gegen weitgehend überforderte Karlsruher, vorige Saison noch Achter der Bundesliga-Hauptrunde, demonstrierte der deutsche Rekordmeister eindrucksvoll seine Qualitäten. Als Zuspieler führte bei den Berlinern Nationalspieler Johannes Tille umsichtig Regie. Der 2,10 Meter große Jake Hanes beeindruckte mit wuchtigen Angriffsaktionen. Aus dem Block heraus konnten auch Tobias Krick und Florian Krage etliche Punkte sammeln.

Selbst als Berlins Trainer Joel Banks mit Fortdauer des Spiels einige Auswechslungen vornahm, blieb sein Team unbeirrt auf Erfolgskurs. Angesichts der deutlichen Überlegenheit schlichen sich lediglich im dritten Satz beim Hauptstadtclub kleinere Konzentrationsschwächen ein.