Berlin (dpa/bb) – Ein Feuer am Stellwerk Grünauer Kreuz im Bereich der Straße Adlergestell führt zu Zugausfällen des Nah- und Fernverkehrs. Das Feuer ist in einer an die Bahnstrecke angrenzenden Böschung ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Brand sei unter Kontrolle, die Löscharbeiten würden jedoch noch andauern.

Der Fern- und Nahverkehr wurde zwischen Schöneweide und Grünau bzw. Altglienicke aufgrund des Brandes komplett eingestellt. Auch die S45, S46, S8, S85 sowie die S9 sind betroffen und enden nun schon am Baumschulenweg bzw. in Schöneweide.

Wann die Strecke wieder freigegeben werden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Die S-Bahn Berlin rät zur weiträumigen Umfahrung der betroffenen Strecke.