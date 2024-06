Berlin (dpa/bb) – Auf eher regnerisches Wetter können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg am Mittwoch einstellen. Gegen Nachmittag und Abend besteht zudem ein leichtes Gewitter-Risiko, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen den Meteorologen zufolge bei bis zu 24 Grad, zudem ist mit einigen Windböen zu rechnen. In der Nacht zum Donnerstag werden die Wolken im Norden laut Vorhersage abziehen, in Berlin und in Südbrandenburg werden jedoch weiterhin leichte Regenschauer erwartet. Die Temperaturen sollen auf bis zu sieben Grad sinken.

Am Donnerstag können sich die Menschen hingegen über heitereres Wetter freuen. Es bleibe überwiegend trocken, am Nachmittag und am Abend seien jedoch einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen werden nach DWD-Angaben tagsüber bis zu 22 Grad erreichen und in der Nacht zum Freitag auf bis zu sechs Grad fallen.