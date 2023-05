Berlin (dpa) – Die neue Berliner Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) hat den Vorsitz der Kultusministerkonferenz (KMK) übernommen. Sie wurde bei einer außerordentlichen Sitzung per Videoschalte zur neuen Präsidentin gewählt, teilte das Sekretariat der KMK am Freitag mit. Günther-Wünsch folgt auf Astrid-Sabine Busse (SPD), die dem neuen schwarz-roten Senat nach dem Regierungswechsel in Berlin nicht mehr angehört.

Außerdem wurde die neue Berliner Senatorin für Wissenschaft und Gesundheit, Ina Czyborra (SPD), ins KMK-Präsidium gewählt. Sie ersetzt Ulrike Gote, die grüne Wissenschaftssenatorin im vorigen rot-grün-roten Senat.