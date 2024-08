Berlin (dpa/bb) – Der Berliner Linke-Vorsitzende Maximilian Schirmer erhofft sich vom angekündigten Führungswechsel an der Bundesspitze ein Ende des Abwärtstrends der Partei. «Wir müssen zusammen wieder in die Offensive kommen, um wieder Wahlen zu gewinnen», sagte Schirmer der Deutschen Presse-Agentur.

Nötig sei jetzt ein klarer Fokus «weg von den Streitereien der Vergangenheit» hin zu den Fragen, die die Menschen wirklich umtreiben. «Die Linke steht an der Seite derjenigen, die sich jeden Tag den Buckel krumm schuften und dafür nicht die Anerkennung bekommen, die sie verdienen», so Schirmer. Das müsse in ihrer konkreten Politik noch deutlicher werden.

Bisherige Doppelspitze will nicht mehr

Die Linken-Bundesvorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan hatten am Sonntag ihren Rückzug angekündigt. Beim Parteitag in Halle im Oktober werden beide nicht mehr kandidieren. Hintergrund ist die Serie von Wahlniederlagen und wachsende Kritik an der Doppelspitze. Auch die Abspaltung des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) schwächte die Partei. Schirdewan forderte ein «Ende der teilweise destruktiven Machtpolitik in unseren eigenen Reihen».

Schirmer zollte der seit 2022 in dieser Konstellation amtierenden Doppelspitze «große Dankbarkeit und Respekt». Wissler und Schirdewan hätten die Linke gleich durch mehrere große Krisen geführt, unter ihrer Leitung habe sich die Linke zu einer lebendigen Mitgliederpartei mit Tausenden Neumitgliedern entwickelt.

Schirmer fordert geordneten Prozess

Der Prozess der personellen Neuaufstellung müsse nun geordnet und unter breiter Einbeziehung eben jener Mitglieder vonstattengehen, so Schirmer. Die Berliner Linke als größter Landesverband in der Partei werde dies unterstützen. Ob Schirmer selbst Bundesvorsitzender werden will, sagte er auf Nachfrage nicht. Er führt die Berliner Linke seit Mai 2023 gemeinsam mit Franziska Brychcy.