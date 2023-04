Die Berliner Bühnen und Orchester blicken 2022 auf Veranstaltungen mit einer stärker werdenden Publikumsfrequenz zurück. Die institutionell geförderten Theater, Orchester und Tanzgruppen konnten im abgelaufenen Jahr 2022 in Berlin rund 2,5 Millionen zahlende Besucher zählen, was einem Aufwuchs von 144 Prozent gegenüber 2021 bedeutet.

Großer Erfolg

Das Erreichen des Niveaus von 2019 (rd. 3,3 Millionen Karten) war aufgrund der noch geltenden Hygienemaßnahmen und eines vorsichtigen Verhaltens des Publikums als unmittelbare Auswirkung der Corona-Pandemie noch nicht wieder möglich. Vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Pandemie und den neu hinzugekommenen wirtschaftlichen Auswirkungen der geopolitischen Gesamtlage ist der Anstieg auf 2,5 Millionen verkaufte Karten als großer Erfolg zu werten.

Kulturhunger der Berliner

Der Senator für Kultur und Europa, Dr. Klaus Lederer, erklärt: „Vom ersten Tag der Corona-Pandemie an haben wir versucht, Feuerwehr zu sein, wo wir nur können. Eine lange Zeit der Einschränkungen, zahlreiche Hilfsprogramme des Berliner Senats und zwei Hauhaltsrunden später dürfen wir feststellen: Es hat funktioniert. Dass die Theater- und Opernsäle nun bald wieder so gefüllt sein werden wie vor der Pandemie, beweist nicht nur den anhaltenden Kulturhunger der Berlinerinnen und Berliner, sondern auch die bewundernswerte Resilienz der Menschen, die an den Bühnen dieser Stadt arbeiten. Ich bedanke mich bei allen, die vor und hinter den Kulissen daran mitgewirkt haben.“

