Die Stadtbibliothek Pankow stellt ihre Ausleihdaten anonymisiert im Internet zur Verfügung – als erste Berliner Bibliothek. Die Statistik gibt interessante Einblicke in das Leseverhalten der Nutzer.

Wer besucht heute eigentlich noch Bibliotheken und was wird dort gerne ausgeliehen? Die Stadtbibliothek Pankow geht mit diesen Fragen besonders transparent um: Sie stellt die Daten zu allen Ausleih- und Verlängerungsvorgängen an allen Standorten zur freien Verfügung im Internet bereit – selbstverständlich anonymisiert. Die Open Data Informationsstelle der Technologiestiftung Berlin hat die Statistik für 2022 übersichtlich aufbereitet (abrufbar hier), so dass jeder Internet-Nutzer einfach nachvollziehen kann, wer die Bibliotheksbesucher sind und was sie am liebsten lesen.

Insgesamt wurden 2022 in den Pankower Bibliotheken über 752.000 Medien ausgeliehen, davon waren knapp zwei Drittel Bücher, 14 Prozent Audiomedien und 11 Prozent DVDs. Die Ausleihenden sind überwiegend weiblich (60 Prozent). Besonders stark vertretene Altersgruppen sind die 40-54-Jährigen sowie die 6-10-Jährigen. Der Anteil der Ausleihen durch Kinder und Jugendliche beträgt rund 40 Prozent.

Kinderbücher am beliebtesten

Allerdings ist davon auszugehen, dass viele Eltern Bücher und andere Medien für ihre Kinder ausleihen. Denn schaut man sich die beliebtesten Titel an, dominieren ganz klar Kinder- und Jugendbücher. Das erste Buch für Erwachsene taucht auf Platz 149 der Ausleihstatistik auf: Juli Zehs Roman „Über Menschen“.

Das meistgeliehene Buch ist der erste Harry Potter-Band „Stein der Weisen“ mit 157 Ausleihen. Gleich zwei Bücher der „Pettersson und Findus“-Reihe von Sven Nordqvist sind unter den Top 10 vertreten (Plätze 4 und 6), dazu zwei „Lustige Taschenbücher“ von Disney und eine Audio-CD von „Findet Nemo“. Insgesamt wurden im letzten Jahr 2714 Harry Potter-Titel ausgeliehen. Das wird von Disney-Medien (13.154 Ausleihen) und den drei ??? (11.730) übertroffen – aufgrund der Anzahl der Titel wenig überraschend.

Erwachsene mögen Romantik, Thriller und Juli Zeh

Auf Platz 173 der Rangliste folgt der erste Film für Erwachsene, das hochgelobte „Nomadland“ von Chloé Zhao. Wen Erwachsene gerne lesen, kann man der Rangliste der Buchautoren entnehmen. Dort liegen Nora Roberts‘ romantische Romane vorn: Sie wurden 2022 529-mal ausgeliehen. Auf den nächsten Plätzen folgen Thriller-Autor Sebastian Fitzek, die schon angesprochene Juli Zeh, Lucinda Riley und John Grisham. Auf Platz 9 landet Klaus-Peter Wolf, der für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ausgesprochen viel schreibt. Insgesamt dominiert auf den vorderen Plätzen die Unterhaltungsliteratur, doch auch der Japaner Haruki Murakami schafft es in die Top 10 (Platz 8).

Auch wenn sie es einzeln nicht auf die vorderen Plätze schaffen: Bücher zum Thema Kochen und Ernährung sind auch bei den Bibliotheksnutzern in Pankow beliebt. Am häufigsten verliehen wurde Bas Kasts „Der Ernährungskompass: das Fazit aller wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung“.

