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Es ist eine Auszeichnung, die für sich spricht: Ben Blu’s Illusionstheater in Berlin wurde gestern Abend offiziell mit dem Gütesiegel „Magischer Ort“ des Magischen Zirkels von Deutschland (MZvD) ausgezeichnet. Die feierliche Plaketten-Verleihung fand am 17. März 2026 um 18 Uhr im Illusionstheater selbst statt.





Eine Auszeichnung mit Gewicht

Der Magische Zirkel von Deutschland wurde 1912 in Hamburg gegründet und ist mit über 2.800 Mitgliedern die größte Zaubervereinigung Europas. Das Gütesiegel „Magischer Ort“ vergibt der Verband ausschließlich an Spielstätten, die für herausragende Zauberkunst, künstlerische Qualität und eine besondere Atmosphäre stehen. Bundesweit tragen bislang rund zwei Dutzend Standorte dieses Siegel – Ben Blu’s Illusionstheater gehört nun dazu.

Die zweifarbige Plakette in Schwarz auf Gold, übergeben durch Clemens Ilgner, Vorstandsmitglied des MZvD, bringt es auf den Punkt: „Zauberkunst erleben – Empfohlen vom Magischen Zirkel von Deutschland.“

Ben Blu selbst findet klare Worte für den Abend:

„Diese Auszeichnung bedeutet mir viel. Als Magischer Ort geehrt zu werden, ist etwas ganz Besonderes. Die Worte von Clemens Illgner, haben mich gefreut und berührt. Der Abend mit unseren Gästen, persönlich, exklusiv und voller guter Stimmung, bleibt mir in besonderer Erinnerung. Gleichzeitig ist diese Auszeichnung für mich auch ein klares Zeichen, dass sich die viele Arbeit und Mühe, die ich in das Illusionstheater gesteckt habe, gelohnt haben.“

Ein Theater, das aus Leidenschaft entstand

Ben Blu, bürgerlich Benjamin Berger, gründete sein Illusionstheater im Januar 2020 in der Meinekestraße 24, unweit des Kurfürstendamms. Das Gebäude, ehemals das Deutsch-Jüdische Theater, vereint historische Theatertradition mit moderner Illusionskunst. Konzipiert und gebaut wurde es vollständig in Eigenregie: Vom Verlegen des Bodenbelags bis zum Nähen der Bühnenstoffe schufen Ben Blu und seine Frau Patricia mit eigenen Händen einen Ort, der Magie im wahrsten Sinne des Wortes lebt.

Die Vision dahinter ist klar: Zauberkunst ohne Distanz. Kein Bildschirm, keine Leinwand, nur das reine Live-Erlebnis. Kein Platz im Zuschauerraum ist weiter als zehn Meter von der Bühne entfernt. Bei maximal 85 Sitzplätzen entsteht eine Atmosphäre, die großen Bühnenillusionen eine ganz persönliche Note verleiht.

Fünf Eigenproduktionen, ein Künstler

Was das Illusionstheater zusätzlich auszeichnet: Alle fünf Dauershows sind von Ben Blu selbst geschrieben und konzipiert. Das Repertoire reicht von den zweistündigen Abendshows „Mind Illusions“ und „Berlin Illusions“ über die einstündigen Formate „Magic Hour“ und „Zeit der Illusionen“ bis hin zur Kindershow „Simsalabim“.

Darüber hinaus ist das Theater fester Treffpunkt der Zauberfreunde Berlin e.V., einem rund 70 Jahre alten Ortszirkel des MZvD. Das Illusionstheater ist damit nicht nur Bühne, sondern ein lebendiges Zentrum der Berliner Zauberszene.