Am 24. September 2026 eröffnet DOUGLAS in der Mall of Berlin am Leipziger Platz 12 eine neue Filiale und verbindet dabei Beauty mit dem einzigartigen Spirit der Hauptstadt. Statt eines klassischen Opening-Konzepts setzt das Unternehmen auf lokale Kreativität: Die Berliner Illustratorin Laura Breiling hat exklusiv die „Berlin Beauty Girls“ entwickelt. Dabei handelt es sich um Illustrationen, die Berliner Persönlichkeiten, Styles und Beauty-Momente in ihrem charakteristischen Stil einfangen. Diese zieren nicht nur eine limitierte Goodie-Bag, sondern verleihen dem gesamten Eröffnungstag einen unverwechselbaren Berlin-Touch.

Vor dem Store lädt ein im Hauptstadt-Look gestalteter DOUGLAS Photobooth Besucher ein, ihren persönlichen Moment festzuhalten und erhalten als Dankeschön einen 5-Euro-Rabattcode ab 29,95 Euro Einkaufswert.





Einladung in die DOUGLAS-Welt

Der neue Store selbst ist eine moderne Beauty-Destination mit exklusiven Markenerlebnissen wie Chanel, Lancôme oder Sol de Janeiro sowie einem Hautanalysebereich. Das Konzept kombiniert hochwertiges Shopping-Ambiente mit persönlicher Beratung und individuellen Services. „Unsere Filialen sind zentrale Anlaufstellen für unsere Kundinnen und Kunden“, betont Veit Weiland, CEO DOUGLAS DACH. „Mit der kontinuierlichen Modernisierung unseres Filialnetzes setzen wir als Teil unserer Omnichannel-Strategie ‚Let it Bloom‘ neue Maßstäbe für das Einkaufserlebnis – online wie offline.“

Die Kooperation mit Laura Breiling unterstreicht dabei den authentischen Bezug zur Stadt und macht das Opening zu einem interaktiven Erlebnis, das über den Store hinausstrahlt. So entsteht eine Beauty Experience, die den lokalen Charakter Berlins aufgreift und direkt in die DOUGLAS-Welt einlädt.

Quelle: Douglas