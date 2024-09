Berlin (dpa/bb) – Nach einem Unfall, bei dem ein Fußgänger von einem Auto in Berlin-Lichtenberg erfasst und verletzt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Der unbekannte Autofahrer flüchtete nach dem Unfall am Mittwochabend, wie die Polizei mitteilte. Bisherigen Ermittlungen zufolge erfasste das Auto den 38-jährigen Fußgänger in der Falkenberger Chaussee, als dieser auf die Straße trat.

Dabei habe er sich Verletzungen am Oberkörper und an einem Bein zugezogen. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer flüchtete daraufhin vom Unfallort. Die Polizei sucht nach Zeugen, die zum Unfall oder zur Identität des Fahrers Auskünfte geben können.