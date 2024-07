Segeletz/Friesack (dpa/bb) – Bei einer schweren Kollision auf der B5 zwischen Segeletz (Ostprignitz-Ruppin) und Friesack (Landkreis Havelland) ist eine 73-Jährige gestorben. Ein Polizeisprecher sagte, dass am Montagnachmittag ein 54-Jähriger auf der Bundesstraße in den Gegenverkehr geraten sei. Dort sei er frontal mit dem Wagen einer 73-Jährigen kollidiert. Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Ihre 16-jährige Beifahrerin wurde ebenfalls schwer – jedoch nicht lebensbedrohlich – verletzt. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch die beiden Beifahrer des 54-Jährigen (17 und 51 Jahre alt) wurden leicht verletzt und zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der 54-Jährige sei nach ersten Erkenntnissen Unfallverursacher, sagte der Sprecher. Er wurde demnach nicht verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.