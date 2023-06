Berlin (dpa/bb) – Bürgerinnen und Bürger im Berliner Bezirk Mitte sind auch in diesem Sommer wieder zum Gießen von Straßenbäumen aufgerufen. Es winkt ein Preis: die «Goldene Gießkanne», wie das Bezirksamt Mitte am Mittwoch mitteilte. Für die Teilnahme am Gewinnspiel sollen Fotos, etwa von Gießaktionen, per E-Mail an socialmedia@ba-mitte.berlin.de geschickt werden. Außerdem ruft der Bezirk bis Ende August zum Teilen von Bildern und Videos unter dem Hashtag #mittegießt in sozialen Medien auf. «Die Trockenheit der vergangenen Jahre hat vielen Bäumen stark zugesetzt», betonte das Bezirksamt. Insbesondere junge Bäume brauchten in den ersten Jahren Wasser. Die Faustregel laute: Lieber seltener gießen, aber dafür mit richtig viel Wasser. Idealerweise solle man gesammeltes Regenwasser nehmen.