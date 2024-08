Berlin (dpa/bb) – Eine große Männergruppe soll in Berlin-Wedding fünf andere Männer mit Steinen und Bierflaschen angegriffen und verletzt haben. Die 15- bis 30-köpfige Gruppe geriet mit diesen in der Nacht in Streit, wie die Polizei Berlin mitteilte. Dann sollen die Angreifer die kleinere Männergruppe geschlagen, sie mit Steinen und Bierflaschen angegriffen und mit Reizstoff besprüht haben, wie es hieß.

Ein 41-Jähriger, der an dem Streit laut Polizei nicht beteiligt, sondern mit seiner Partnerin in der Nähe war, wurde von einer Flasche getroffen und erlitt eine Platzwunde am Kopf. Die fünf Männer brachten sich den Angaben zufolge in einem Mini-Markt in Sicherheit, die große Gruppe flüchtete.

Die Angegriffenen erlitten demnach unter anderem Reizungen der Atemwege und Hautabschürfungen. Ein 33-Jähriger zog sich einen Nasenbeinbruch sowie Hämatome im Gesicht zu, und ein 37-Jähriger hatte eine Stichverletzung am Schulterblatt.

Der Rettungsdienst behandelte die Verletzten. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs.