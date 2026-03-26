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Am 4. Juli 2026 verwandelt sich das Schlossgut Altlandsberg vor den Toren Berlins in eine Bühne für die schillernde Welt der Goldenen Zwanziger. Mit dem Moka Efti Orchestra, bekannt aus Babylon Berlin, sowie Schauspielstar Benno Fürmann und Performer Le Pustra erwartet das Publikum eine außergewöhnliche musikalische Lesung: „Der nasse Fisch“.





Im Mittelpunkt des Abends steht Benno Fürmann. Mit seiner markanten, eindringlichen Stimme verleiht er den Texten von Volker Kutscher eine besondere Tiefe. Fürmann liest nicht nur – er zieht das Publikum hinein in ein Berlin zwischen Glamour und Abgrund, macht Figuren und Stimmungen spürbar und verleiht der Geschichte eine unmittelbare Intensität.

Musik und Erzählung verschmelzen

Das Moka Efti Orchestra antwortet darauf mit einem mitreißenden Sound, der die Atmosphäre der 1920er-Jahre lebendig werden lässt. Wenn Klassiker wie „Zu Asche, zu Staub“ erklingen, verschmelzen Musik und Erzählung zu einem eindrucksvollen Gesamterlebnis.

Le Pustra ergänzt die Inszenierung mit schillernder Präsenz und bringt das verruchte Flair des „Kabarett der Namenlosen“ auf die Bühne. So entsteht ein Abend zwischen Konzert, Theater und Lesung – emotional, atmosphärisch und einzigartig.

Ein Höhepunkt des Open-Air-Wochenendes, der Altlandsberg für eine Nacht in Babylon verwandelt.

Mehr Infos & Tickets auf der Webseite vom Schlossgut Altlandsberg