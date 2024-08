Berlin (dpa/bb) – Alba Berlin startet am 14. August mit freiwilligen individuellen Workouts und medizinischen Checks im Unfallkrankenhaus Berlin die Vorbereitung auf die neue Saison in der Basketball-Bundesliga und der Euroleague. Fünf Tage später findet das erste Teamtraining statt, wie Alba mitteilte. Das erste Testspiel steigt am 1. September gegen die Veolia Towers Hamburg in der MBS-Arena in Oranienburg.

Nach dem Testspielauftakt trifft das Team von Trainer Israel Gonzalez sechs Tage später in Bernau auf die Rostock Seawolves. Nach den Spielen gegen die beiden Bundesligarivalen fliegen die Berliner am 12. September zum Gloria Cup nach Antalya. Bei der Generalprobe eine Woche vor dem Bundesligastart geht es bis zum 15. September gegen die Euroleague-Konkurrenten Anadolu Efes (12. September) und Zalgiris Kaunas (13. September) sowie den türkischen Erstligisten Tofas SK (15. September).

Ein schnelles Wiedersehen gibt es zum Bundesliga-Auftakt. Am 22. September tritt Alba bei den Veolia Towers in Hamburg an, am 28. September folgt dann die Heimpremiere gegen die EWE Baskets Oldenburg. Am 3. Oktober startet Alba die Euroleague-Saison mit dem Heimspiel gegen den aktuellen Euroleague-Champion Panathinaikos Athen.