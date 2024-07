Berlin (dpa/bb) – Alba Berlin hat die Verträge mit Leoni Kreyenfeld und Nina Rosemeyer jeweils um drei Jahre verlängert. Die beiden Flügelspielerinnen seien damit auch in Zukunft als feste Größen des Teams eingeplant, hieß es in einer Mitteilung. Kreyenfeld ist 19 Jahre alt und stammt aus der Jugend von Alba. Die 23 Jahre alte Rosemeyer geht in der kommenden Spielzeit in ihre dritte Saison mit den Berlinerinnen.

«Unsere Arbeit im Frauenbereich fußt auf Beständigkeit und kontinuierlichem Wachstum», betonte Sportdirektor Himar Ojeda: «Deshalb ist es uns auch so wichtig, Spielerinnen langfristig an uns zu binden. Das war immer unser Ziel, und jetzt sind wir so weit.» In der vergangenen Saison gehörten Kreyenfeld und Rosemeyer zum Alba-Team, das erstmals den deutschen Meistertitel gewann.