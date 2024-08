Potsdam (dpa/bb) – Die Polizei will ab Montag eine Woche lang verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchführen. Brandenburg macht beim Blitzer-Marathon vom 5. bis 11. August mit, wie die Polizei in Potsdam mitteilte. Zu schnelles Fahren gilt als häufige Unfallursache. Die «Operation Speed» findet europaweit zur verstärkten Verkehrsüberwachung statt.

Zuletzt hatte es im April eine großangelegte Blitzer-Aktion gegeben, bei der in Brandenburg an 131 Stellen die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrolliert wurde. Im vergangenen Jahr wurden in dem Bundesland insgesamt 74 037 Verkehrsunfälle registriert. Häufige Unfallursache ist neben zu hohem Tempo vor allem fehlender Sicherheitsabstand.