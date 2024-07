Rathenow (dpa/bb) – In Rathenow wird ein 25 Jahre alter Mann vermisst – die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen des Verdachts des Totschlags gegen Unbekannt. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit. Zunächst berichtete die «Märkische Allgemeine Zeitung».

Vermisst wird der junge Mann aus dem Landkreis Havelland bereits seit Mitte April, wie die Polizei mitteilte. In einem von der Zeitung veröffentlichten Videoappell richtete sich die Mutter des 25-Jährigen an die Öffentlichkeit. Sie bittet darum, dass sich Zeugen, die Hinweise zum Verbleib ihres Sohnes geben können, an die Polizei wenden sollen.