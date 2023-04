Potsdam (dpa/bb) – Über Brandenburg und Sachsen-Anhalt waren bei sternenklarem Himmel in der Nacht zum Montag mitunter Polarlichter zu sehen. Eingangs der Nacht hätten sich die Wolken verzogen, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes am Montag. Dadurch sei das farbige Lichtspektakel zu beobachten gewesen. Auch in Sachsen berichteten Augenzeugen von Sichtungen der Polarlichter.

Das Lichtspiel am Himmel wird durch sogenannte energiereiche Sonnenwindpartikel ausgelöst, die durch Eruptionen auf der Sonnenoberfläche mit hohen Geschwindigkeiten ins Weltall geschleudert werden und auf das Erdmagnetfeld treffen.

Prallen die Partikel auf Sauerstoff- oder Stickstoffmoleküle der Atmosphäre, wird Energie übertragen. Die zu beobachtenden Lichter entstehen dann, wenn jene Energie wieder abgegeben wird.